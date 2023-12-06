Третьяк о «России 25»: «Приезд сборной – праздник для болельщиков, интерес к матчам очень высок. Во многих городах испытывают желание провести игры»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк ТАСС сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о том, где могут пройти игры «России 25».

В мае «Россия 25» провела матчи со сборной Беларуси в Челябинске, Красноярске и Туле.

Ранее обсуждалось проведение подобных игр в Самаре, Омске и Новосибирске.

«Действительно, во многих городах нашей страны испытывают желание провести матчи. С просьбами к нам обращаются губернаторы, спортивные руководители в разных регионах. Приезд национальной команды – всегда праздник для болельщиков, интерес к матчам сборной очень высок.

Очевидно, что вы назвали не все города-кандидаты. Стоит учитывать и то, что в двух предыдущих сезонах ФХР уже получила успешный опыт проведения матчей в Красноярске, Петербурге, Туле, Челябинске, а также в столицах Беларуси и Казахстана.

Не исключено, что и города из этого списка имеют хороший шанс принять сборную будущей весной. Сейчас круг кандидатов широк, но конкретные решения будут приняты позднее. Многое зависит от логистики, от загруженности конкретных арен, формата матчей нашей сборной, а также от других факторов», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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7 комментариев
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А могли кубинцам в спортмастере еще и коньки взять и устроить битву в Чебоксарах или Благовещенске. А теперь они уехали, наверное, если РФС билеты купил(
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И хоккей посмотрят и на клоуна, два в одном, когда ещё такое будет
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Так сделали бы Россию 26, 27, 28 и тд, и гоняли бы по России, все равно 99% населения России не знает игроков сборной. А так какие то парни в красных свитерах катаются с шайбой, можно сходить поорать Россия, Россия! Здорово, всю жизнь вспоминать можно типа сходили на сборную. И ротенбергов всяких человек 50 вроде, каждому хватит по своей сборной.
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите! (С)
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Вот просто очень интересно: он сам насколько сильно верит в ту ересь, которую несет !?
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Я всю ночь не спал, всё про сборную 25 думал, как они выступят в этот раз, кто сколько очков наберёт, тетрадь завёл, буду результаты записывать и кто голы забил, спасибо большое за предстоящий праздник, надеюсь меня не посадят за этот комментарий, очень надеюсь
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