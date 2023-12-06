Третьяк о «России 25»: «Приезд сборной – праздник для болельщиков, интерес к матчам очень высок. Во многих городах испытывают желание провести игры»

Владислав Третьяк высказался о том, где могут пройти игры «России 25».

В мае «Россия 25» провела матчи со сборной Беларуси в Челябинске, Красноярске и Туле.

Ранее обсуждалось проведение подобных игр в Самаре, Омске и Новосибирске.

«Действительно, во многих городах нашей страны испытывают желание провести матчи. С просьбами к нам обращаются губернаторы, спортивные руководители в разных регионах. Приезд национальной команды – всегда праздник для болельщиков, интерес к матчам сборной очень высок.

Очевидно, что вы назвали не все города-кандидаты. Стоит учитывать и то, что в двух предыдущих сезонах ФХР уже получила успешный опыт проведения матчей в Красноярске, Петербурге, Туле, Челябинске, а также в столицах Беларуси и Казахстана.

Не исключено, что и города из этого списка имеют хороший шанс принять сборную будущей весной. Сейчас круг кандидатов широк, но конкретные решения будут приняты позднее. Многое зависит от логистики, от загруженности конкретных арен, формата матчей нашей сборной, а также от других факторов», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.