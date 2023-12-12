Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив СКА болельщики Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Никита Дыняк Прохор Полтапов сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает игроков сборной «России 25» настоящими патриотами.

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

«Все ребята уже приехали, все тренируются. Огромная благодарность «Ак Барсу», «Локомотиву», ЦСКА и другим клубам, которые отпустили игроков в сборную. Собралась сильнейшая, быстрая команда.

Все хотели приехать сюда, ребята сами позвонили и выразили свое желание играть в сборной. Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Нужно играть в таком формате, когда предоставляется возможность. Для народа важно, что сборная существует и играет.

В сборной есть ребята родом из Питера: Полтапов, Дыняк, которые по разным причинам уехали отсюда. Сейчас они вернулись в Петербург, смогут сыграть за сборную в родном городе. Уверен, что все ребята покажут свои лучшие качества. Будем работать. Ждем полные трибуны!» – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг

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30 комментариев
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Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ?
И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот
+30
-1
+29
Шоу кривых зеркал
+18
-2
+16
Ответ Vitezslav
какие ещё яйца по 200р, откуда эта глупость форсится?
Привет, когда подрастёшь и начнёшь сам ходить за продуктами, тогда потихоньку разберёшься
+12
0
+12
Народ и партия едины! Мир, труд, май! Решения XXVI съезда партии в жизнь! На свободу с чистой совестью! Не, этот товарищ всё и всех переплюнул...
+10
-1
+9
Народу важна достойная жизнь, а не ваша сборная с яйцами по 200р.
+11
-2
+9
Для народа важно, что сборная существует и играет. (с)

Для меня непонятно зачем существует сборная 25 и для чего она играет.
Объясните мне, дурачку.
Может пойму.
+10
-2
+8
Пора создать в каждом виде спорта по две сборных - для спортивных целей и для патриотичных. Чтобы они друг другу не мешали...
+6
-1
+5
Ответ Слончик
На самом деле, решение сделать отдельную перспективную сборную оказалось очень правильным. В футболе до такого не додумались, в итоге ни то, ни се - молодые игроки не получают возможности получить опыт, игроки уровня Головина играют в ненужных им матчах с Кубой.
По-вашему игроки , которым по 26-28 лет все ещё перспективные? Да они уже лидерами должны быть. Россия 25 перспективная сборная, смешно. Возраст игроков на перспективу не должен превышать 21-23 года. Сборная с таким возрастным цензом придумана специально для Ротенберга.
+8
-3
+5
Мне не нужна сборная. Никакая и нигде. Лучше, по моему мнению, средства направить на детей - на сады, школы, детский спорт, лечение и т.д. Весь взрослый спорт сделать частным, без госучастия. Как заработали, так и получили.
+4
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+4
Ответ Евгений Мешков
вы на нее скидывались что ли?)
А причем тут скидывались или нет, если разговор идёт про важность существования сборной и игр?
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Ответ Valentin Efimenko
Не умеете как народ мыслить ? Не иноагент ли Вы часом?!
Что за оскорбительные сомнения?!
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Не умеете как народ мыслить ? Не иноагент ли Вы часом?!
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+2
каждый день просыпаюсь с мыслью «а играет ли сборная Ротенберга очередной матч суперсерии с Беларусью?»
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ротану лишь бы свои амбиции удовлетворить,просто ребенок ,которому подарили команду,все перед ним либезничают,но народ не проведешь-сила в правде
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Ответ Слончик
На самом деле, решение сделать отдельную перспективную сборную оказалось очень правильным. В футболе до такого не додумались, в итоге ни то, ни се - молодые игроки не получают возможности получить опыт, игроки уровня Головина играют в ненужных им матчах с Кубой.
До этого у Карпина в товарняках молодежь играла. С Кубой возможно решил просмотреть связки конкретно с Головиным. А этой сборной25 одно название, по факту там и старше играют. И вообще не понятен её статус, как и не понятно, кто главный тренер основной хоккейной сборной. Если это Ротенберг, то это приехали. По сути на турнирах нужна основная сборная и её официальный тренер со своими мыслями формирования команды.
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Никогда не думал, что слово «патриот» будет вызывать у меня рвотные рефлексы. Но благодаря таким гражданам , мой желудок вывернется на изнанку гораздо раньше, чем я мог себе это представить
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Уже звучит, как оскорбление из уст этого типа
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Ой дурак, Рома, ой дурак
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настоящие патриоты должны быть на CΒΟ, или Роману мешают это утверждать гражданства Великобритании с Финляндией ❓🤔
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Мне лично вообще твоя сборная не уперлась, вместе с тобой.
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народу противно видеть тебя тем , кем ты себя поставил . такие турниры нужны только твоим болельщикам, которых к сожалению становится больше. но это ещё доказывает , что глупых людей в этой стране очень много
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Ответ Слончик
26 это на 3 года старше 23. В хоккей спокойно играют до сорокета. Не вижу проблемы.
От 20 до 23-х тоже три года. Но только одни играют за молодежь, а другие уже за мужиков.
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Ответ brig_Mercury
До этого у Карпина в товарняках молодежь играла. С Кубой возможно решил просмотреть связки конкретно с Головиным. А этой сборной25 одно название, по факту там и старше играют. И вообще не понятен её статус, как и не понятно, кто главный тренер основной хоккейной сборной. Если это Ротенберг, то это приехали. По сути на турнирах нужна основная сборная и её официальный тренер со своими мыслями формирования команды.
Карпина заставили вызывать опытных. А в команде, где изначальная задача - эксперименты, и нет четких рамок, можно было бы быть свободнее.
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Ответ Евгений Мешков
вы на нее скидывались что ли?)
а на какие деньги тогда эта сборная существует? На личные средства Йозе?
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Ответ Vitezslav
какие ещё яйца по 200р, откуда эта глупость форсится?
Смотри, беру в одном и том же магазине, были 79 месяц назад, сейчас 129, причем это с1. и это КБ.

200 будет. осталось немного потерпеть.
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Ответ Владимир Лапин
Мне не нужна сборная. Никакая и нигде. Лучше, по моему мнению, средства направить на детей - на сады, школы, детский спорт, лечение и т.д. Весь взрослый спорт сделать частным, без госучастия. Как заработали, так и получили.
эх, Ваши слова да Вашему тезке в уши...
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