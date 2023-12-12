Ротенберг о «России 25»: «Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Для народа важно, что сборная существует и играет»

Роман Ротенберг считает игроков сборной «России 25» настоящими патриотами.

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

«Все ребята уже приехали, все тренируются. Огромная благодарность « », « », и другим клубам, которые отпустили игроков в сборную. Собралась сильнейшая, быстрая команда.

Все хотели приехать сюда, ребята сами позвонили и выразили свое желание играть в сборной. Парни – настоящие патриоты, которые хотят выступать под российским флагом. Нужно играть в таком формате, когда предоставляется возможность. Для народа важно, что сборная существует и играет.

В сборной есть ребята родом из Питера: Полтапов, Дыняк, которые по разным причинам уехали отсюда. Сейчас они вернулись в Петербург, смогут сыграть за сборную в родном городе. Уверен, что все ребята покажут свои лучшие качества. Будем работать. Ждем полные трибуны!» – сказал главный тренер СКА и «России 25»