Ротенберг о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за «Россию 25»: «Нужно у «Спартака» узнавать, в чем причина. Коваленко тоже не смог приехать, но он лично мне позвонил. Все остальные здесь»

Теги Спартак Торпедо Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Николай Голдобин Павел Порядин Николай Коваленко сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе «России 25». Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

– Некоторые игроки не смогли подключиться к расположению сборной, в том числе Голдобин и Порядин, которые ранее участвовали в Фонбет Матче звезд КХЛ. Большая потеря для команды?

– Голдобин и Порядин не приехали… Нужно узнавать у «Спартака», в чем причина, и адресовать все вопросы к ним. Мне тяжело сказать, почему они не присоединились к сборной.

Коля Коваленко тоже не смог приехать из-за проблем со здоровьем, но он лично мне позвонил и сообщил. Все остальные здесь.

Собралась быстрая, молодая и дерзкая команда. Будем показывать самый лучший хоккей! Слава Богу, есть возможность сыграть в Петербурге. Мы знаем каждый миллиметр этой арены, в Ледовом все родное. Мы годами выстраивали все это, чтобы привезти в Питер сборную.

Всем нужно хорошо поработать, чтобы порадовать болельщиков, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Почему звезды КХЛ не хотят ехать к Ротенбергу – в сборную России

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12 комментариев
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Будем откровенны, это не основная сборная России и тренер в ней ряженый.
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И это очень хорошо, что Голдобин и Порядин не приедут в эту недосборную с недотренером!
А вообще наметилось очень интересное противостояние Спартака и Ска.
Спартак берет тех кого отверг Ска и выводит их на новый уровень.
Очень интересно на все это посмотреть.
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Никто не хочет дружить с Ротаном 🤷🏻‍♂️
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Придется самому выходить,глядишь опять что нибудь изобразит.
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как же я рад, что у него самолюбие и чсв большие и он не признаёт Самонова лучшим голкипером в КХЛ так как он не заиграл в хотдожной команде ну и Пименов хоть и на травме, но лучше так чем ехать в эту клоаку)) очень удивлялся когда видел в комментариях типа "а почему этого не взяли, а как же наш он сейчас лучший", кароче радуйтесь, что игроков из ваших клубов не трогают)
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Какие мы важные -лично мне позвонил 😁🤮
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Голдобину и Порядину, а так же тренерскому штабу уважуха!!!!!!!
Хотелось бы , чтобы руководство Торпедо смелее себя вело в этом вопросе- микротравму придумать к примеру
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Исаев тоже позвонил или у него, к счастью, нет номера Ротана))
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Лицемер, вместе орудовал с отказниками на всех звездах и не знает причины...тьфу...совсем голову потерял от безнаказанности и вседозволенности...тьфу еще раз...
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Причина во ротенберге
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ещё раз доказал,что он 🤡🤡🤡
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Каждое его слово - рвотный позыв.
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