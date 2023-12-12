Ротенберг о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за «Россию 25»: «Нужно у «Спартака» узнавать, в чем причина. Коваленко тоже не смог приехать, но он лично мне позвонил. Все остальные здесь»

Роман Ротенберг высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе «России 25». Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

– Некоторые игроки не смогли подключиться к расположению сборной, в том числе Голдобин и Порядин, которые ранее участвовали в Фонбет Матче звезд КХЛ. Большая потеря для команды?

– Голдобин и Порядин не приехали… Нужно узнавать у «Спартака», в чем причина, и адресовать все вопросы к ним. Мне тяжело сказать, почему они не присоединились к сборной.

Коля Коваленко тоже не смог приехать из-за проблем со здоровьем, но он лично мне позвонил и сообщил. Все остальные здесь.

Собралась быстрая, молодая и дерзкая команда. Будем показывать самый лучший хоккей! Слава Богу, есть возможность сыграть в Петербурге. Мы знаем каждый миллиметр этой арены, в Ледовом все родное. Мы годами выстраивали все это, чтобы привезти в Питер сборную.

Всем нужно хорошо поработать, чтобы порадовать болельщиков, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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