Ротенберг о «России 25»: «Посетили Петропавловскую крепость, усыпальницу русских царей. Выстрелили из пушки. Послушали историческую лекцию. Важное командное сплочение»
Роман Ротенберг посетил Петропавловскую крепость со сборной «России 25».
Команда под руководством тренера примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.
В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.
«Посетили со сборной Петропавловскую крепость. Выстрелили в 12:00 из пушки с бастиона.
Посетили усыпальницу русских царей, послушали историческую лекцию. Важное командное сплочение», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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