Ротенберг о «России 25»: «Посетили Петропавловскую крепость, усыпальницу русских царей. Выстрелили из пушки. Послушали историческую лекцию. Важное командное сплочение»

Теги СКА фото Кубок Первого канала Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг посетил Петропавловскую крепость со сборной «России 25».

Команда под руководством тренера примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звезды и ВХЛ», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

«Посетили со сборной Петропавловскую крепость. Выстрелили в 12:00 из пушки с бастиона.

Посетили усыпальницу русских царей, послушали историческую лекцию. Важное командное сплочение», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

 

Фото: t.me/rotenberg81

Почему звезды КХЛ не хотят ехать к Ротенбергу – в сборную России

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9 комментариев
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Ему как будто 12 лет, батя дал до фига денег и Ротен пошел развлекаться с друзьями. Ну как с друзьями - с теми, кто не смог ему отказать
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Жаль, что только 6 хоккеистов отказались ехать в эту сборную. Если бы человек 20-25. Мечты.
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Не по пацански. Надо было устроить набег на Хельсинки, обуть студентов, подстричь патлатых, потискать девчонок, выпить водки в поезде, налететь на обратном пути на ОМОН...
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Интересно, поместится ли мужчина лет 40 в гаубицу ...
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+5
Ответ Биомеханоид
Интересно, поместится ли мужчина лет 40 в гаубицу ...
Мужчина финского происхождения я полагаю?
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Хочу напомнить, что это клован до сих пор не отказался от финского и британского гражданства
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ОКР во всей своей красе
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Главное . чтобы царь обратил внимание на деятельность "модного патриота"
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Даже если после Путина придет Патрушев (старший или младший), не говоря уже о более далекой от нынешнего президента фигуре, то этого клоуна снесут первым же со всех должностей. Да и папу его с дядей тоже отстранят от корыта.
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