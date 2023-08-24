Кожевников о возможном исключении ФХР из ИИХФ: «Начинается какая-то возня у гребаного Тардифа, он политическая проститутка. Где сборная Украины? В какой она лиге играет?»

Александр Кожевников грубо высказался о главе ИИХФ Люке Тардифе.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Что будет, если нас исключат из ИИХФ? Ну, вы не знаете, годик-два, и этой федерации не будет. Они нас обложили какими-то законами, все прыгают под одну дудку, и мы должны что-то делать.

У нас специальная военная спецоперация на Украине. Где сборная Украины по хоккею? В какой она лиге играет? В пятой? Десятой? Или в Бангкоке где-то сидят?

Начинается какая-то ерунда, возня у этого гребаного Тардифа, гниды этой, начинается, естественно, не его, но он чисто политическая проститутка. Он поет под эти дудки, решений своих не принимает никогда.

Как вообще наша федерация за него голосовала? Поверить не могу, это же было три года назад. Как будто не знали, за кого голосуют, или там уже было голосование решено.

Но что делать? Политика – политика, хреновая вещь, конечно, когда она в спорт идет, все принципы преданы этими жизненными пидорасами, как Тардиф, как Бах. Больше ничего не могу сказать», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Тардиф о том, могут ли ФХР исключить из ИИХФ из-за Федотова: «Решение примет дисциплинарная комиссия»