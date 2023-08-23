Кожевников о деле Федотова и ИИХФ: «Наши клубы нигде не участвуют, поэтому могут ударить только по молодежке. Не знаю, как они будут разговаривать с гнидой Тардифом»

Александр Кожевников прокомментировал слова президента ЦСКА об Иване Федотове.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Ну, начнет играть и начнет. Решили, значит, решили. Там же люди не с бухты-барахты что-то говорят, значит, они разговаривали с юристами, как правильно поступить, от этого будем отталкиваться, значит, правильное решение.

Ну, если кто-то наедет на эту федерацию, то какие-то будут решения для молодежных сборных, в таком ракурсе. Наши клубы все равно же нигде не участвуют, поэтому здесь только могут ударить по молодежи. Ну, не знаю, как они будут разговаривать с этим – не знаю, как его называть – гнидой Тардифом, или кто он там, хрен знает.

Как я отношусь к тому, что ИИХФ открывает дисциплинарное дело в отношении ЦСКА? Ну, я не знаю, юристы должны разбираться, я не знаю, как это все строится и что это будет.

Мне просто жалко, что наша молодежка нигде не будет играть и участвовать, для их развития это будет удар, конечно. Они играют в частных играх, на мероприятиях, куда их приглашают», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.