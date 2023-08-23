Дэйли о возвращении России на турниры: «Вероятно, ИИХФ последует примеру того, что МОК сочтет приемлемым»

Билл Дэйли высказался касательно участия России в международных турнирах.

Ранее вице-комиссионер НХЛ сообщил, что лига и профсоюз работают над проведением международного турнира в 2025 году.

«Совсем недавно у нас была встреча с ИИХФ и , на которой мы говорили об участии в Олимпийских играх 2026 года и о том, каким будет Кубок мира, проводящийся на регулярной основе.

Нам по-прежнему бросают вызов краткосрочные политические реалии, то, что происходит в России и на Украине, и какую роль Россия может сыграть как в международном турнире, который мы можем спонсировать, так и в Олимпийских играх.

Это по-прежнему остается неизвестным, в котором мы все пытаемся разобраться, и это, безусловно, влияет на Кубок мира», – приводит слова вице-комиссионера лиги Дэйли официальный сайт НХЛ.

Дэйли добавил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги продолжают следить за ситуацией с допуском спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года.

«Это будет важной информацией с точки зрения того, как это будет сделано и что хоккейные организации решат с этим делать.

МОК сделал публичные заявления, которые, как мне кажется, указывают на то, что они будут очень стараться включить российских спортсменов на какой-то основе. Будь то на основании того, как они включали их в прошлом, когда они играли без флага, но тем не менее играли. Я думаю, что это, вероятно, модель, которой они будут следовать. Кто знает, как все обернется.

ИИХФ устроена по-другому, и у них есть возможность потенциально не одобрить это, потому что именно они проводят олимпийский хоккейный турнир, но я думаю, что, вероятно, ИИХФ скорее последует примеру того, что МОК сочтет приемлемым, чем нет», – сказал .

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

НХЛ намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок Мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025-м