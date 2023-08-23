Дэйли о возвращении России на турниры: «Вероятно, ИИХФ последует примеру того, что МОК сочтет приемлемым»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Билл Дэйли НХЛ МОК Кубок мира олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Билл Дэйли высказался касательно участия России в международных турнирах.

Ранее вице-комиссионер НХЛ сообщил, что лига и профсоюз работают над проведением международного турнира в 2025 году.

«Совсем недавно у нас была встреча с ИИХФ и МОК, на которой мы говорили об участии в Олимпийских играх 2026 года и о том, каким будет Кубок мира, проводящийся на регулярной основе.

Нам по-прежнему бросают вызов краткосрочные политические реалии, то, что происходит в России и на Украине, и какую роль Россия может сыграть как в международном турнире, который мы можем спонсировать, так и в Олимпийских играх.

Это по-прежнему остается неизвестным, в котором мы все пытаемся разобраться, и это, безусловно, влияет на Кубок мира», – приводит слова вице-комиссионера лиги Дэйли официальный сайт НХЛ.

Дэйли добавил, что НХЛ и профсоюз игроков лиги продолжают следить за ситуацией с допуском спортсменов из России и Беларуси к Олимпийским играм 2024 года.

«Это будет важной информацией с точки зрения того, как это будет сделано и что хоккейные организации решат с этим делать.

МОК сделал публичные заявления, которые, как мне кажется, указывают на то, что они будут очень стараться включить российских спортсменов на какой-то основе. Будь то на основании того, как они включали их в прошлом, когда они играли без флага, но тем не менее играли. Я думаю, что это, вероятно, модель, которой они будут следовать. Кто знает, как все обернется.

ИИХФ устроена по-другому, и у них есть возможность потенциально не одобрить это, потому что именно они проводят олимпийский хоккейный турнир, но я думаю, что, вероятно, ИИХФ скорее последует примеру того, что МОК сочтет приемлемым, чем нет», – сказал Дэйли

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

НХЛ намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок Мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025-м

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