Тардиф о том, могут ли ФХР исключить из ИИХФ из-за Федотова: «Решение примет дисциплинарная комиссия»

Глава ИИХФ отреагировал на заявление президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Если это произойдет, то это будет обычный дисциплинарный процесс.

Может ли это стать предпосылкой для исключения ФХР из состава ИИХФ? Решение примет дисциплинарная комиссия», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

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