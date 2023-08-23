Тардиф о том, могут ли ФХР исключить из ИИХФ из-за Федотова: «Решение примет дисциплинарная комиссия»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею дисквалификации КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ отреагировал на заявление президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Если это произойдет, то это будет обычный дисциплинарный процесс.

Может ли это стать предпосылкой для исключения ФХР из состава ИИХФ? Решение примет дисциплинарная комиссия», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

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4 комментария

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selachii
Ясно, исключат значит)
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Booligan
Ответ selachii
Ясно, исключат значит)
так мы этого и добиваемся вроде?
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weaverpro
Допрыгались, артисты
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aalto
где пригожина обсуждают? )
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