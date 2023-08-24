Коньков о деле Федотова: «Преждевременно говорить, что открыт ящик Пандоры и соглашение с НХЛ порушится»

Сергей Коньков высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября.

«Я не хочу сейчас торопить события, посмотрим, что будет. Потому что в решении этого вопроса принимает участие и Континентальная хоккейная лига, и будет, наверное, какое-то коллегиальное решение по этому поводу. Потому что в данном случае, когда нашу страну, так сказать, динамят везде, то, в принципе, почему мы не можем поступить таким же образом в отношении каких-то прав?

Посмотрим, как разрешится вся эта ситуация, тем более ЦСКА подал в арбитраж, и они будут отстаивать свои права. Но это займет некоторое время.

Опять же, думаю, что ЦСКА вправе договориться с НХЛ напрямую. Посмотрим, что здесь будет, но, конечно, каждая сторона будет отстаивать свою позицию по этому вопросу. Время покажет, во что это все выльется.

Преждевременно говорить, что открыт ящик Пандоры и соглашение с НХЛ порушится. В любом случае, так или иначе, через определенный промежуток времени все будут договариваться. Потому что все может выйти как в одну, так и в другую сторону», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

Тардиф о том, могут ли ФХР исключить из ИИХФ из-за Федотова: «Решение примет дисциплинарная комиссия»

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока