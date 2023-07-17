Федотов после армии: «Разочарования нет. Неудовлетворение – да. Можно угнетать себя, но все переводишь в позитив, иначе тяжело»

Иван Федотов описал свои эмоции после службы на флоте.

26-летний вратарь, вернувшийся в ЦСКА, ответил на вопросы о своем состоянии.

– Как вы с психологической точки зрения чувствуете? Кажется вы сейчас, какой‑то угрюмый.

– Нет, по состоянию все нормально, я сосредоточен, потому что это очень серьезные темы. Стараюсь донести до вас информацию, которая была. Мы понимаем, что это был не отпуск, служба есть служба. Какие‑то эмоции давать здесь было бы излишним, это все понимаем.

– Вините себя в поражении на турнире моряков? Лакросс пропустили…

– Нет, ни в коем случае. Будет, что детям рассказать. Ничего страшного, лучше от моряков, чем на профессиональном уровне.

– Нет ли разочарования, что прошли сезон на пике? Были мысли о дебюте в НХЛ, что все пошло не так?

– Чувства разочарования нет. Неудовлетворение – да. Жизнь не заканчивается, все живы-здоровы.

Нужно несмотря ни на что двигаться вперед, делать выводы. Можно разочароваться, угнетать себя, это ни к чему хорошему не приведет.

Были разные мысли, но все переводишь в позитивный фон, потому что иначе это очень тяжело психологически, – сказал хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»