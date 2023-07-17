«Расстались с Рейдеборном не из-за Федотова, а из-за лимита. Решение приняли после финала в течение двух недель». Федоров о вратарях

Сергей Федоров описал, как ЦСКА вел переговоры с Иваном Федотовым.

Главный тренер московской команды ответил на вопрос о возвращении 26-летнего вратаря, отслужившего на Северном флоте.

– Как долго вели переговоры? Связано ли решение расстаться с Рейдеборном с подписанием Федотова?

– Я не вел бесед, переговоров. Начнем с . Расстались с ним не потому, что Иван с нами, а был принял лимит на легионеров. И даже хороший вратарь, который помог нам выиграть [Гагарина], является иностранцем и занимает место полевого. У нас есть определенный дефицит в определенных линиях. Решение было принято после финала Кубка Гагарина в течение двух недель.

Участие в переговорах не входит в обязанности главного тренера. Есть президент клуба [ ], его помощники, у них прямая связь с хозяевами. Все моменты я узнавал от лиц, которые непосредственно принимали участие в этом процессе. Но все, конечно, было намного проще.

На днях определенные вещи, о которых мы рассказываем, случились. Я рад, что Иван с нами. Сделаем все, чтобы он чувствовал себя дома, – сказал .

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»