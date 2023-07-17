Федотов об отпуске в Дубае: «Хотел абстрагироваться от тяжелого года. Получил витамин D»

Иван Федотов поделился впечатлениями от отпуска в Дубае.

26-летний вратарь подписал контракт с ЦСКА после службы на Северном флоте. Сообщалось, что этим летом Федотов побывал на отдыхе в ОАЭ.

«Отпуск провел хорошо, получил витамин D. Насладился уединением, потому что хотел немного перезагрузиться и абстрагироваться от всего этого. От тяжелого для меня года.

Сейчас я думаю, что пара дней уйдет на акклиматизацию, будут данные по углубленному медицинскому обследованию, и мы приступим к тренировкам. С новыми силами двигаюсь только вперед», – сказал хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»