Федотов о хоккее в армии: «Было два стопроцентных льда в неделю. Остальное компенсировал залом. Мне шли навстречу»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Иван Федотов вспомнил, как часто он играл в хоккей в армии.

26-летний вратарь подписал контракт с ЦСКА после службы на Северном флоте.

«В рамках служебных обязательств выделялось время – было два стопроцентных льда в неделю. Бывало, получалось три. Все остальное компенсировал залом. Где-то по возможности комбинировал, и мне шли навстречу», – сказал хоккеист.

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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