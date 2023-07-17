Федоров о контракте Федотова: «Идет процесс – важный для всех, для нашей страны. Нас просили не говорить об этом»

Сергей Федоров связал контракт Ивана Федотова с важным для России процессом.

Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы о подготовке команды к сезону.

– Почему так поздно выходите из отпуска?

– Почему вы так считаете? Почему поздно? Всего две недели разницы с прошлым годом. Если учесть график команды ЦСКА и учесть последний сезон, где все сыграли по 68 игр, достаточно логично дать три месяца отдыха. Зная, что ребята – профессионалы, начинают готовится сами. Месяц туда – месяц туда – ничего страшного нет.

Нас ждет длинный напряженный сезон и увлекательный плей‑офф. Читая интервью тренера «Магнитки» – когда он собирал команду перед прошлым сезоном, он говорил, что помимо физики есть психология. Я всегда знал, что команду нельзя раньше времени собирать.

Видел много ребят, которые уже выходят на лед. Ребята соскучились, это хороший знак, значит мы можем плодотворно вернуться к подготовке к сезону.

– Другие клубы договариваются об аренде игроков с клубами НХЛ. Мы видим это на примере «Торпедо» с Фирстовым. Может, было лучше договориться через агента с «Филадельфией», чтобы не было разбирательств [вокруг контракта Ивана Федотова]?

– Мы можем из своего личного опыта рассказать. Но на данный момент нас все участвующие стороны просили об этом не говорить. Не то что мы не хотим отвечать. Просто идет определенный процесс, который очень важен для всех, в том числе, для нашей страны. Есть заинтересованность, чтобы все договорились и поняли друг друга, – сказал .

1 июля 2022 года вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»