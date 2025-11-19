Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»

  • Спортс
70

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что клуб не объяснил причин его увольнения. 

«Вы знаете, я не могу подобрать правильное слово тому, что произошло. Я же спросил причину: «Мне хочется понять по спортивной части, почему меня увольняют?» Я же все‑таки тренер. Но не получил никакого ответа. Так что вы можете называть это по‑разному: увольнение, освобождение, сговор – подбирайте любое слово. А я сам не понимаю точную формулировку. И поэтому фамилии называть не хочу.

Так вот, когда это – не знаю, как сказать – в итоге случилось, то мне звонили многие люди, и я со всеми общался. Я многих в хоккее знаю – и тренеров, и менеджеров, и президентов клубов. И это были не предложения, а обычный разговор со словами утешения и поддержки», – сказал Кудашов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
