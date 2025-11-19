«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
«Динамо» приостановило переговоры с рядом игроков после ухода Алексея Кудашова.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры «Динамо» с Кириллом Адамчуком, Джорданом Уилом и Артемом Ильенко поводу продления контрактов поставлены на паузу в связи с отставкой главного тренера Алексея Кудашова.
Кудашов покинул команду 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
