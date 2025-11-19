«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)

«Динамо» приостановило переговоры с рядом игроков после ухода Алексея Кудашова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переговоры «Динамо » с Кириллом Адамчуком , Джорданом Уилом и Артемом Ильенко поводу продления контрактов поставлены на паузу в связи с отставкой главного тренера Алексея Кудашова . Кудашов покинул команду 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.