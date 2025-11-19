Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»

Мальцев о Ротенберге и «Динамо»: давайте не будем загадывать.

Двукратный олимпийский чемпион, советник президента московского «Динамо» Александр Мальцев ответил на вопрос о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера бело-голубых.

– Роман Ротенберг опубликовал фотографию с вами и подписал ее так: «Всем добра от легенды «Динамо» Александра Николаевича Мальцева. Вместе мы всех победим!». Если он в будущем станет главным тренером команды, получится у него выиграть Кубок Гагарина?

– Давайте не будем загадывать, что будет в будущем. Посмотрим.

– Еще не сказал своего последнего слова в хоккее?

– Пока нет.

– Ротенберг еще весной возглавлял клуб КХЛ, а сейчас тренирует детей. Большая редкость в мире спорта, согласны?

– Он получает удовольствие от своей работы. Нужно готовить молодежь, могу только пожелать ему удачи, и чтобы молодые ребята задавали тон в нашем хоккее, – сказал Мальцев.

