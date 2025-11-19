  • Спортс
  «Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
16

«Металлург» предоставил болельщикам свой самолет.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, почему команда отправилась в Екатеринбург из Челябинска на автобусах, а болельщики команды полетели на чартерном самолете.

Вчера «Металлург» обыграл челябинский «Трактор» на выезде (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Завтра команда сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.    

«Дело в том, что решили добираться из Челябинска в Екатеринбург не на самолете, а на автобусе. Потому что от Дворца спорта до гостиницы два часа езды на автобусе. На самолете – это час ехать в аэропорт, час лететь, час ехать до отеля. Погрузка‑разгрузка – долго. А так мы час выиграли.

При этом был зафрахтован чартер по маршруту Санкт‑Петербург – Челябинск – Екатеринбург – Магнитогорск. И чтобы борт не летел пустым, решили пригласить туда болельщиков. Организацией этой акции занимался спортивный директор Евгений Бирюков.

Поездка в Екатеринбург получилась комфортной, ехали на двух автобусах. Ребята даже остановились у указателя на город Касли в Челябинской области, где родился наш вратарь Илья Набоков. Пацаны сделали командную фотографию, думаю, Илье было приятно!

А своих болельщиков мы любим, они нас всегда поддерживают. Если просят фотографии или автографы, то стараемся им не отказывать. Меня в Магнитогорске всегда узнают, если я прихожу в какой‑нибудь продуктовый магазин. Люди задают доброжелательные вопросы и говорят, что болеют за «Металлург». Очень приятно, что такое теплое отношение к нам», – сказал Разин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
