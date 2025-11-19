Кросби о том, будет ли Олимпиада-2026 для него последней: «Надеюсь, нет. Но если да, постараюсь извлечь из этого максимум. Я хочу играть как можно дольше»
Нападающий «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби ответил на вопрос, будут ли Олимпийские игры 2026 года последними в его карьере.
«Непростой вопрос. Я надеюсь, что нет. Но если да, то постараюсь извлечь максимум из этой прекрасной возможности. Но кто знает? Я хочу играть как можно дольше», – сказал Кросби.
38-летний Кросби дважды выигрывал олимпийское золото – в 2010 и 2014 годах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBC
