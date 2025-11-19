Барак о Кузнецове: «С ним очень весело, он отлично знает английский. Классно, когда рядом с тобой обладатель Кубка Стэнли»
Нападающий «Металлурга» Дерек Барак высказался о партнере по команде Евгении Кузнецове.
«Его резюме говорит само за себя. Это потрясающий хоккеист, большая честь делить с ним раздевалку. Классно, когда рядом с тобой находится обладатель Кубка Стэнли.
Он отлично знает английский язык и общается с иностранцами. С ним очень весело, да и сам Евгений приятный парень», – сказал Барак.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
