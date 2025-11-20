«Нефтехимик» арендовал Артамонова у «Торпедо» до конца сезона
Никита Артамонов продолжит сезон в «Нефтехимике».
Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов переходит в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона.
У Артамонова 0+1 в 16 матчах за «Торпедо» в этом сезоне КХЛ. Также у 20-летнего нападающего 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
