Кузнецов о критике: «Когда говорят, что вообще не реагируют, то врут. Для меня важно мнение тех, кого я знаю – 95% интернета нужно убирать, но игнорировать тоже нельзя»

Евгений Кузнецов: когда говорят, что не реагируют на критику, врут.

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к критике.

– Когда говорят, что на критику вообще не реагируют, то врут. Конечно, реагируешь. Когда читаешь, то это все равно проходит через голову. Я для себя понял, что мнение для меня важно, если я знаю этого человека, а он знает меня. В основном те люди, которые меня знают, никогда публично не критикуют. А когда говорят, то всегда прямо обращаются. А общая критика и похвала – это все мимолетно.

95% интернета нужно убирать и стараться не зацикливаться на этом. Но и игнорировать это тоже нельзя, потому что это общественное мнение. Нужно понимать, что требуют от тебя люди и что хотят. Мы живем в мире интернета, и сейчас без этого никуда.

– Когда пришло это понимание?

– Недавно. Наверное, года три назад. Раньше по молодости вспылишь, где-то еще там что-то. Если это люди, которых ты знаешь, мнение которых для тебя важно, то ты его принимаешь. Но ни в коем случае не реагируешь, а ложишься спать с этой мыслью. С утра просыпаешься, и уже, как правило, твоя реакция совершенно иная, – сказал Кузнецов.