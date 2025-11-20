Гамзин о североамериканских вратарях в КХЛ: «Они немного недооценили лигу, возможно»
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин предположил, что некоторые североамериканские голкиперы не добиваются успеха в КХЛ, потому что недооценивают лигу.
– Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?
– Думаю, это совпадение.
– На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?
– Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок – думаю, все это наложилось.
– Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминге, Дриджера?
– Возможно, они немного недооценили нашу лигу.
– Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?
– Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает, – сказал Гамзин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
