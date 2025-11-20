Гамзин о североамериканских вратарях в КХЛ: «Они немного недооценили лигу, возможно»

Гамзин о североамериканских вратарях: возможно, они немного недооценили КХЛ.

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин предположил, что некоторые североамериканские голкиперы не добиваются успеха в КХЛ , потому что недооценивают лигу.

– Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?

– Думаю, это совпадение.

– На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?

– Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок – думаю, все это наложилось.

– Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминге, Дриджера?

– Возможно, они немного недооценили нашу лигу.

– Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?

– Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает, – сказал Гамзин.