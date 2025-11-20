Генменеджер «Локомотива» Лукин о возможной отставке Хартли: «Глупости не комментирую»
Генменеджер «Локомотива» Лукин о возможном уходе Хартли: глупости не комментирую.
Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин назвал глупостями информацию о желании Боба Хартли покинуть клуб.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» сообщил руководству, что покинет свой пост до конца 2025 года.
– Действительно ли Хартли уведомил руководство клуба, что покинет команду до нового года?
– Я глупости не комментирую, – сказал Лукин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
