Хартли покинет «Локомотив» до Нового года. Тренер сообщил руководству о своем решении («Хоккей без зрителей»)

Боб Хартли покинет «Локомотив».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли решил уйти в отставку.

Канадский специалист уведомил руководство ярославского клуба, что покинет свой пост до Нового года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». За это время клуб должен найти нового главного тренера.

Отмечается, что на решение Хартли повлияло увольнение Дмитрия Рябыкина, входившего в тренерский штаб.

Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»

Рябыкин об увольнении из «Локомотива»: «Обижаться не считаю нужным – на обиженных воду возят. Мы предпоследние на Западе по большинству – решение логично»