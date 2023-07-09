Есмантович о форме Федотова после службы на флоте: «Мы Ване доверяем, понимаем его качества, характер. Сомнений нет и не было»
Форма Ивана Федотова после службы не вызывает опасений у президента ЦСКА.
Игорь Есмантович ответил, беспокоит ли его тот факт, что вратарь не играл на профессиональном уровне в течение года.
«Ну как вы считаете, если мы предложили Ваньке двухлетний контракт? Конечно, мы к этой ситуации относимся скрупулезно и профессионально, но каких-то колебаний, что он не справится или как быстро он войдет, у нас нет.
Мы Ване полностью доверяем, понимаем его профессиональные качества, характер, его хоккейную форму. Поэтому все взвесили и пришли к общему мнению. У нас по Ване никаких сомнений нет. Да и не было», – сказал функционер.
Этим летом стало известно, что вратарь завершил службу на Северном флоте.
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор.
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