Терещенко об НХЛ: «Забирают у нас игроков как хотят, наши клубы не получают ничего. Надо подписать договор о выплатах, КХЛ или ФХР должны заняться проработкой»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко заявил о необходимости договора с НХЛ о выплатах за игроков.

Бывший нападающий сборной России ответил на вопрос о ситуации, сложившейся вокруг вратаря Ивана Федотова.

– У Федотова был подписанный контракт с «Филадельфией», а сейчас ЦСКА его забрал к себе в обход договоренности с американским клубом. Может ли это сказаться на отношениях между КХЛ и НХЛ?

– Они тоже забирают у нас игроков как хотят. Наши клубы не получают ничего за переход хоккеистов в НХЛ. Они уезжают бесплатно, мы просто теряем игроков.

Надо подписывать договор с НХЛ о выплатах за хоккеистов, особенно за молодых. Это действительно большая проблема. Лига или федерация должны заняться проработкой этого вопроса, – сказал Терещенко, выступавший в ходе своей карьеры за московское и минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард».

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.

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8 комментариев

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marshal .masha
А когда к нам будут приезжать легионеры, наши клубы тоже будут платить?
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Александр Колосов
Вот после случая с Федотовым, теперь точно будут забирать как хотят
+5
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Назар Игорь
Надо радоваться что ребята едут играть в лучшую лигу мира, а не скаредничать.
+4
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antineutrino
так КХЛ же отказалась от системы с выплатой сама, нет разве?
+3
0
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NeAngel
А у Федотова спросить не хотите почему он при действующем контракте с Филадельфией подписался с ЦСКА?
+1
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marshal .masha
Слушайте, а когда деньги родителям будете возвращать, суммы то не малые вкладывают, чтобы чадо занимался хоккеем? А то все такие молодцы и ФХР и КХЛ, только вот , если бы не родители, у вас и хоккеистов то не было
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marshal .masha
Ответ Ярик01
Откуда депутатушка может это знать
Да он вроде тренер
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