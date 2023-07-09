Терещенко об НХЛ: «Забирают у нас игроков как хотят, наши клубы не получают ничего. Надо подписать договор о выплатах, КХЛ или ФХР должны заняться проработкой»
Алексей Терещенко заявил о необходимости договора с НХЛ о выплатах за игроков.
Бывший нападающий сборной России ответил на вопрос о ситуации, сложившейся вокруг вратаря Ивана Федотова.
– У Федотова был подписанный контракт с «Филадельфией», а сейчас ЦСКА его забрал к себе в обход договоренности с американским клубом. Может ли это сказаться на отношениях между КХЛ и НХЛ?
– Они тоже забирают у нас игроков как хотят. Наши клубы не получают ничего за переход хоккеистов в НХЛ. Они уезжают бесплатно, мы просто теряем игроков.
Надо подписывать договор с НХЛ о выплатах за хоккеистов, особенно за молодых. Это действительно большая проблема. Лига или федерация должны заняться проработкой этого вопроса, – сказал Терещенко, выступавший в ходе своей карьеры за московское и минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард».
В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс». Дэйли также уточнил, что у НХЛ и КХЛ нет действующего соглашения.
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