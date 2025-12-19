Кекяляйнен не отпустит Хелениуса в сборную Финляндии на МЧМ: «Решили, что Конста сосредоточится на игре здесь. Он близок к попаданию в НХЛ»

Генменеджер «Баффало» Кекяляйнен сообщил, что Хелениус не сыграет на МЧМ-2026.

Генеральный менеджер «Баффало » Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Конста Хелениус не поможет Финляндии на молодежном чемпионате мира-2026.

Турнир пройдет с 26 декабря 2025 года по 5 января 2026 года.

19-летний нападающий набрал 24 (9+15) очка в 26 играх за «Рочестер» в нынешнем сезоне АХЛ .

«Мы решили, что Хелениус сосредоточится на игре здесь. Он очень близок к попаданию в НХЛ, проводит отличный сезон в АХЛ. Сегодня я еду туда посмотреть игру «Рочестера». Он настоящий лидер и проводит много времени на льду.

Он уже участвовал в двух турнирах, и, конечно, было бы здорово, если бы Хелениус сыграл за финскую команду, но самое важное для его карьеры – сосредоточиться на играх здесь», – сказал Кекяляйнен.

На МЧМ-2025 Хелениус сделал 6 передач в 7 играх. Он еще не дебютировал в НХЛ.

«Я уверен, что в какой-то момент для него появится место. Это может произойти очень скоро. Если этого не случится в этом сезоне, то второй год в «Рочестере », безусловно, никак не помешает его развитию. АХЛ – действительно жесткая лига, и он играет там важную роль во всех ситуациях», – добавил Кекяляйнен.