  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Харпур о 2:4 от «Лады»: «Очередное поражение. Все будто повторяется снова и снова, это разочаровывает. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать»
0

Харпур о 2:4 от «Лады»: «Очередное поражение. Все будто повторяется снова и снова, это разочаровывает. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать»

Бен Харпур высказался о матче «Шанхая» с «Ладой».

Защитник «Шанхая» Бен Харпур прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (2:4).

– Очередное поражение… Как будто это все повторяется снова и снова. И это разочаровывает.

Мы были в игре до самого конца, но потом пропустили третью шайбу. На табло 3:2, мы помчались отыгрываться и пропустили в пустые. Очень разочаровывающе.

– Тем не менее команда много бросала по воротам «Лады». Это можно отметить как положительный момент?

– Да, мы много бросили по воротам соперника, но в конце концов мы проиграли и это самое важное. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать.

– И все-таки команда пока не может найти свою игру… В чем, по твоему мнению, «драконам» надо добавить прямо здесь и прямо сейчас?

– Сложно обозначить один момент, в котором мы должны стать лучше. Их много. Я, правда, не знаю, что тут сказать, мы как будто проживаем «день сурка» снова и снова.

Надо стараться хорошо играть все 60 минут, наши спецбригады должны играть лучше, игра в полных составах, дисциплина… Много вещей, в которых нам надо стать лучше, – сказал Харпур.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Шанхай Дрэгонс»
logoШанхай Дрэгонс
logoЛада
logoКХЛ
logoБен Харпур
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о 2:4 от «Лады»: «Недоволен игрой «Шанхая». Думал, команда будет голоднее, нам нужны очки. Нужно, чтобы все 20 хоккеистов показывали себя в каждом матче»
51 минуту назад
Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: «Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя
сегодня, 20:05
«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей
сегодня, 19:01
Главные новости
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
40 минут назад
Голдобин о тренировках с Плотниковым: «Мне очень нравится, как будто иначе стал себя ощущать. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда»
15 минут назад
Галлан о 2:4 от «Лады»: «Недоволен игрой «Шанхая». Думал, команда будет голоднее, нам нужны очки. Нужно, чтобы все 20 хоккеистов показывали себя в каждом матче»
51 минуту назад
Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»
сегодня, 19:51
Кекяляйнен не отпустит Хелениуса в сборную Финляндии на МЧМ: «Решили, что Конста сосредоточится на игре здесь. Он близок к попаданию в НХЛ»
сегодня, 19:26
Разин о 7:4 с «Трактором»: «Бразильский хоккей нравится зрителям, наверное. Не сказал бы, что «Металлург» хорошо играл, Набоков подтаскивал команду»
сегодня, 19:14
«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей
сегодня, 19:01
КХЛ. «Лада» победила «Шанхай», «Трактор» уступил «Металлургу», «Сибирь» проиграла «Адмиралу»
сегодня, 18:51
Вайсфельд об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, сейчас все под микроскопом. Нужно подбирать выражения»
сегодня, 18:39
«Трактор» обменяет Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили (Артур Хайруллин)
сегодня, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Силантьев о 7:4 с «Трактором»: «Интересный матч получился, много голов. В обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен»
28 минут назад
Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: «Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя
сегодня, 20:05
«Нефтехимик» и Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 19:37
Дишковский о любимом игроке СКА: «Мерфи. Он находит выход из любых ситуаций. Даже под прессингом ищет передачу, чтобы шайба не уходила в никуда»
сегодня, 18:51
Третьяк приедет на открытие площадки в Питкяранте: «Его имя – синоним победы и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом которого преклонялся хоккейный мир. Честь и гордость России»
сегодня, 17:51
Корешков о 4:7 от «Металлурга»: «Ожидали совсем другой результат. Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по-другому»
сегодня, 17:28
Косолапов о 2:3: «Адмирал» преподал урок «Сибири» – в каждом матче надо работать на все сто процентов. Мы были не готовы психологически к первому периоду»
сегодня, 17:20
«Сибирь» расторгла контракт с Карой
сегодня, 16:49
Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Нас расслабила 1-я шайба, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»
сегодня, 15:59
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
сегодня, 15:30Видео