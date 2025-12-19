  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Косолапов о 2:3: «Адмирал» преподал урок «Сибири» – в каждом матче надо работать на все сто процентов. Мы были не готовы психологически к первому периоду»
0

Косолапов о 2:3: «Адмирал» преподал урок «Сибири» – в каждом матче надо работать на все сто процентов. Мы были не готовы психологически к первому периоду»

Антон Косолапов высказался о поражении «Сибири» от «Адмирала».

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов прокомментировал поражение в матче против «Адмирала» (2:3).

– Могли сравнять в концовке. Может быть, какого-то удаления не хватило. Сами где-то не полезли на ворота, а удаления зарабатываются именно там. Не готовы были психологически к первому периоду.

После победы над Омском, возможно, где-то расслабились, подумали, что все нам будут отдавать очки. Но «Адмирал» нам преподал урок – в каждом матче надо работать на все сто процентов.

– Давило то, что «Адмирал» – прямой конкурент?

– И это в том числе. Но для нас сейчас с каждым соперником каждая игра на вес золота. Не только вот такие матчи за четыре очка. Мы настраиваемся на каждый матч, на каждого соперника вне зависимости от места в таблице.

– В шести матчах за «Сибирь» ты набрал десять очков. Как себя ощущаешь в новой команде?

– Хорошо ощущаю. А набранные очки – это не только во мне дело. В некоторых моментах просто остается попасть. Многие пазлы сходятся, и получается вот такая химия и с командой, и с тренерским штабом, и с болельщиками.

Слава богу, что все так получается. Но, конечно, эта вся статистика отходит на второй план. Командные очки всегда важнее, – сказал Косолапов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
