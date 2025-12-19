Разин о 7:4 с «Трактором»: «Бразильский хоккей нравится зрителям, наверное. Не сказал бы, что «Металлург» хорошо играл, Набоков подтаскивал команду»

Андрей Разин высказался о матче «Металлурга» против «Трактора».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин подвел итоги матча против «Трактора » (7:4).

– Предполагали, что со сменой тренера «Трактор» будет играть в давление. Первый период был не в нашу пользу, хорошо, что в конце сравняли. Во втором провели хороший и удачный отрезок.

Третий период тоже был хорошим, но все равно много пропускаем. Бразильский хоккей, наверное, нравится зрителям.

– В чем вы переиграли «Трактор»?

– Переиграли в реализации. Не сказал бы, что «Металлург» хорошо играл. У «Трактора» были моменты, Илья Набоков подтаскивал нашу команду. Но мне показалось, что играли неидеально, – сказал Разин.