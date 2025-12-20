Десятков об Алтыбармакяне: «Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться, они по темпераменту схожи»

Десятков об Алтыбармакяне: как только он успокаивается, его нет как хоккеиста.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Шанхаем» (4:2) высказался об игре нападающего Андрея Алтыбармакяна.

– Команду встряхнула ситуация с Алтыбармакяном? Как и его самого?

– Андрея надо трясти с утра до вечера, чтобы он был похож на свою лучшую версию. Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Горячая кровь, это его характер, манера игры.

– Нет ощущения, что он подустал от хоккея?

– У него спросить надо. Он не так стар, есть ребята и постарше. Дело не в его усталости, а в подходе и отношению к хоккею. Радулов же не устает, хотя они по темпераменту схожи. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться.

Ему надо в быту подтянуть профессиональное отношение. Он должен становиться более качественным, взрослым, что ли. В плане игры, самоотдачи. Когда он получил по носу, начал играть и выдавать, что умеет. Он должен делать это с самого начала. В этом и есть профессионализм, – сказал Десятков.