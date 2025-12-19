  • Спортс
Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: «Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя

Павел Десятков подвел итоги матча «Лады» с «Шанхаем».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался после матча с «Шанхаем» (4:2).

– Победа была достаточно сложной. Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей мы показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя.

– Почему взяли тайм‑аут?

– Соперник начал нас поджимать. Нужно было встряхнуть команду, встрепенуться.

– Разыгрывалось, грубо говоря, четыре очка из‑за соседей в таблице. Это мотивировало больше?

– Мы не смотрим ни в таблицу, ни на соперников, больше уделяем внимание собственной игре. Нам не до журавлей в небе.

– Насколько сегодняшняя музыка мотивировала?

– Я родился и рос в СССР, конечно. Я воспитывался на этих музыкальных композициях и фильмах, из которых они были. Эти фильмы у нас глубоко в сердце.

– Как оцените действия Томаша Юрчо?

– Он не набрал еще оптимальные форму. Ищем сочетания. Нашей команде нужно время, она сейчас в дисбалансе.

– Как оцените дебют Лукина и Макарова?

– Мы работали по этому обмену. Они молодые перспективные парни. У них большое будущее при правильном отношении, но пока им не хватает игрового тонуса, – сказал Десятков. 

«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
