Третьяк приедет на открытие площадки в Питкяранте: «Его имя – синоним победы и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом которого преклонялся хоккейный мир. Честь и гордость России»

Он примет участие в открытии хоккейной коробки в Питкяранте на ул. Рудакова.

«Близится к завершению установка хоккейной коробки! Уже готов каркас льда будущих побед – надежно установлены и закреплены борта. Прямо сейчас монтируются теплые и комфортные раздевалки для наших спортсменов.

Мы позаботились не только о функциональности, но и об атмосфере: площадку ждет уютное освещение, современное электронное табло и звуковое оборудование.

Но сюрпризы на этом не заканчиваются! Мы готовим площадку к круглогодичному использованию. Уже летом здесь появится мягкое покрытие для игры в баскетбол и будут установлены баскетбольные кольца.

20 декабря ждем вас на открытии. Напоминаем, что мы ждем легенду! Наш звездный гость – Владислав Третьяк. Его имя – синоним победы, надежности и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом и характером которого преклонялся весь хоккейный мир. Честь и гордость нашей страны!» – говорится в сообщении администрации Питкярантского муниципального округа.