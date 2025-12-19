  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк приедет на открытие площадки в Питкяранте: «Его имя – синоним победы и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом которого преклонялся хоккейный мир. Честь и гордость России»
4

Третьяк приедет на открытие площадки в Питкяранте: «Его имя – синоним победы и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом которого преклонялся хоккейный мир. Честь и гордость России»

Глава ФХР Владислав Третьяк приедет в Карелию на открытие хоккейной коробки.

Президент ФХР Владислав Третьяк приедет в Карелию на открытие катка.

Он примет участие в открытии хоккейной коробки в Питкяранте на ул. Рудакова.

«Близится к завершению установка хоккейной коробки! Уже готов каркас льда будущих побед – надежно установлены и закреплены борта. Прямо сейчас монтируются теплые и комфортные раздевалки для наших спортсменов.

Мы позаботились не только о функциональности, но и об атмосфере: площадку ждет уютное освещение, современное электронное табло и звуковое оборудование.

Но сюрпризы на этом не заканчиваются! Мы готовим площадку к круглогодичному использованию. Уже летом здесь появится мягкое покрытие для игры в баскетбол и будут установлены баскетбольные кольца.

20 декабря ждем вас на открытии. Напоминаем, что мы ждем легенду! Наш звездный гость – Владислав Третьяк. Его имя – синоним победы, надежности и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом и характером которого преклонялся весь хоккейный мир. Честь и гордость нашей страны!» – говорится в сообщении администрации Питкярантского муниципального округа.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа администрации Питкярантского округа во «Вконтакте»
logoВладислав Третьяк
Политика
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Олимпийском экспрессе» в метро Москвы пассажирам расскажут о достижениях Третьяка, Овечкина, Большунова, Журовой и Плющенко. В вагонах есть информация о серфинге, флаг-футболе, крикете и сквоше
вчера, 14:25
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
15 декабря, 14:44
Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
15 декабря, 13:10
Главные новости
Вайсфельд об арбитре, нецензурно высказавшемся о Хартли: «Это в 70-е никто мог не знать, как ты судишь, сейчас все под микроскопом. Нужно подбирать выражения»
1 минуту назад
«Трактор» обменяет Дер-Аргучинцева в «Динамо» на Джиошвили (Артур Хайруллин)
16 минут назад
Корешков о том, что пожелал бы Разину и «Металлургу» в 2026-м: «Это год лошади. Поэтому желаю, чтобы «Трактор» был на коне, а соперник – рядом с лошадью»
28 минут назад
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
41 минуту назад
КХЛ. «Шанхай» играет с «Ладой», «Трактор» уступил «Металлургу», «Сибирь» проиграла «Адмиралу»
42 минуты назадLive
«Северсталь» может обменять Пилипенко в СКА (Артур Хайруллин)
43 минуты назад
Андрей Разин: «Желаю Корешкову успехов на тренерском поприще. А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, – не попасть в плей-офф»
сегодня, 17:34
Андрей Разин: «Снять Кузнецова в 3-м периоде – тренерское решение. СМИ говорят, что у нас конфликт, я его гноблю, но у нас замечательные отношения»
сегодня, 17:08
Агент Комтуа: «Если говорят, что Макс – игрок Кудашова, тогда можно убирать всех хоккеистов «Динамо». У него не всегда складывались хорошие отношения с тренером»
сегодня, 16:59
«Трактор» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 4:7 от «Металлурга». У команды Разина 4 победы в 5 последних играх
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о 4:7 от «Металлурга»: «Ожидали совсем другой результат. Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по-другому»
сегодня, 17:28
Косолапов о 2:3: «Адмирал» преподал урок «Сибири» – в каждом матче надо работать на все сто процентов. Мы были не готовы психологически к первому периоду»
сегодня, 17:20
«Сибирь» расторгла контракт с Карой
сегодня, 16:49
Люзенков о 2:3 от «Адмирала»: «Нас расслабила 1-я шайба, надо будет покопаться. Упустили движение, много проигрывали стыков, борьбы. Лидера команды спровоцировали, он получил 3 подряд удаления»
сегодня, 15:59
Бирюков о магнитогорцах: «Приятно приезжать в большие города и слышать, что наши болельщики перекрикивают хозяев. Это дорогого стоит»
сегодня, 15:30Видео
Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 3:2 с «Сибирью»: «Выполнили задание, это залог успеха. Пытались забить в 3-м периоде, играли не по счету, в последние 10 минут была нервозность»
сегодня, 15:28
«Нефтехимик» и Капустин расторгли контракт по соглашению сторон. Форвард набрал 3 очка в 21 матче сезона
сегодня, 14:10
Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»
сегодня, 13:53
«Торонто» идет 31-м в НХЛ по реализации большинства (14,1%) – хуже только у «Калгари». Команда Беруби не реализовала все 5 попыток против «Вашингтона»
сегодня, 13:38
Сергей Иванов: «Многие вратари в НХЛ вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Важно быть гибким, эластичным»
сегодня, 13:24