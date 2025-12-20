Маклюков о 7:4 с «Трактором»: «Встретились две мастеровитые команды, показали зрелищный хоккей»

Алексей Маклюков высказался о победе «Металлурга» над «Трактором».

Защитник «Металлурга » Алексей Маклюков высказался после победы над «Трактором » (7:4).

– Если говорить об игре в целом, то я бы отметил, что встретились две мастеровитые команды, которые показали зрелищный хоккей.

– В чем причина такой результативности после паузы?

– Хорошо отдохнули, потренировались и видимо соскучились по хоккею и голам.

– С кем играть принципиальнее, с «Трактором» или «Авангардом»?

– Считаю, оба соперника для нас принципиальные, поэтому на каждого настраиваемся одинаково.

– «Металлург» с большим отрывом лидирует в лиге по голам. В чем секрет забитых 144 шайб?

– Я думаю, это совокупность командой игры и индивидуального мастерства, – сказал Маклюков.