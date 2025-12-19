Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»

Александр Кадейкин высказался о том, что Корешков возглавил «Трактор».

Нападающий «Трактора » Александр Кадейкин высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером команды.

– Как в команде восприняли назначение Евгения Корешкова?

– Должно уже быть все равно, кто как воспринял, надо делать свою работу. Если у нас третий тренер уже, значит, не все в порядке.

Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную. Опять фокус на тренере, но нужно и свои действия корректировать.

– Что-то уже изменилось под его руководством?

– При каждом тренере все меняется – и тренировочный процесс, и видение игры. Но об этом лучше расскажет Евгений Геннадьевич, а наша задача – выходить и следовать требования. Нам надо самим внутри переворачивать эту историю. Пора уже брать на себя ответственность, – сказал Кадейкин.

