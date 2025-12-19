Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером команды.
– Как в команде восприняли назначение Евгения Корешкова?
– Должно уже быть все равно, кто как воспринял, надо делать свою работу. Если у нас третий тренер уже, значит, не все в порядке.
Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную. Опять фокус на тренере, но нужно и свои действия корректировать.
– Что-то уже изменилось под его руководством?
– При каждом тренере все меняется – и тренировочный процесс, и видение игры. Но об этом лучше расскажет Евгений Геннадьевич, а наша задача – выходить и следовать требования. Нам надо самим внутри переворачивать эту историю. Пора уже брать на себя ответственность, – сказал Кадейкин.
