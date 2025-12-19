  • Спортс
Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»

Александр Кадейкин высказался о том, что Корешков возглавил «Трактор».

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о назначении Евгения Корешкова главным тренером команды. 

– Как в команде восприняли назначение Евгения Корешкова?

– Должно уже быть все равно, кто как воспринял, надо делать свою работу. Если у нас третий тренер уже, значит, не все в порядке.

Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную. Опять фокус на тренере, но нужно и свои действия корректировать.

– Что-то уже изменилось под его руководством?

– При каждом тренере все меняется – и тренировочный процесс, и видение игры. Но об этом лучше расскажет Евгений Геннадьевич, а наша задача – выходить и следовать требования. Нам надо самим внутри переворачивать эту историю. Пора уже брать на себя ответственность, – сказал Кадейкин. 

«Трактор» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 4:7 от «Металлурга». У команды Разина 4 победы в 5 последних играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
сегодня, 14:10