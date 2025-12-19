«Нефтехимик» и Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон
Артем Чмыхов покинул «Нефтехимик».
«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Артемом Чмыховым по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне в активе 28-летнего Чмыхова 14 матчей и 1 передача при показателе полезности «минус 2».
«Мы благодарим Артема за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
