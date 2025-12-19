Силантьев о 7:4 с «Трактором»: «Интересный матч получился, много голов. В обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен»
Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев высказался о победе над «Трактором» (7:4).
– Очень интересный матч получился, много голов. Но в обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен.
С «Трактором» всегда тяжело играть, особенно в Челябинске. Атакующая команда, хорошая публика. Наших болельщиков тоже много приехало, очень хорошо их было слышно. Огромное им спасибо.
– Видно, что ваша команда поймала победную волну в чемпионате…
– Сейчас мы над всем работаем – оборона, атака, средняя зона. Главное, чтобы в плей-офф, в мае все было хорошо.
– Многие отмечают, что у вашей команды самый зрелищный хоккей в КХЛ. Согласитесь с этим мнением?
– Много что пишут. Мы просто стараемся показывать свою игру – атакующую, зрелищную. Хорошо, что получается много забивать, но и об обороне нужно думать, – сказал Силантьев.