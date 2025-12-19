  • Спортс
Корешков о 4:7 от «Металлурга»: «Ожидали совсем другой результат. Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по-другому»

Евгений Корешков подвел итоги матча «Трактора» и «Металлурга».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался после поражения от «Металлурга» (4:7).

– Ожидали совсем другой результат, хотели порадовать болельщиков, учитывая, что это последний матч в уходящем году.

Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по-другому.

– Андрей Разин сказал, что у вас все получится. На ваш взгляд, оборона соответствует нужному уровню?

– Что касается приобретений, то это вопрос не ко мне. Не хотелось бы разделять хоккеистов на вратарей, защитников, но все приходит через работу, тренировочный процесс, – сказал Корешков.

«Трактор» проиграл 5-й матч подряд – сегодня 4:7 от «Металлурга». У команды Разина 4 победы в 5 последних играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
