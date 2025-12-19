  • Спортс
Голдобин о тренировках с Плотниковым: «Мне очень нравится, как будто иначе стал себя ощущать. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда»

Николай Голдобин рассказал о тренировках с капитаном СКА Плотниковым.

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о тренировках с капитаном команды Сергеем Плотниковым.

– Работаю по программе Сергея Плотникова. Становлюсь сильнее, мощнее. Без шуток.

– А какую систему вам дают?

– Это нельзя раскрывать. А то все станут как Серега. И будут набирать по 10 очков за восемь матчей.

– А нужно ли подкачивать «физику» по ходу чемпионата? Есть команды, где просто работают над восстановлением.

– Вы же знаете, что у всех хоккеистов случается просадка. У кого-то это на неделю, у кого-то на две. И когда ты так просаживаешься, то нужно ходить в зал. Вот мы с Серегой туда после матча и собираемся.

– Меня удивило, когда Иван Демидов сыграл целый матч на Кубке Пучкова, а потом пошел в тренажерный зал, где занимался еще час. Вы так же себя нагружаете?

– Ну не час, конечно. Но мы работаем с Серегой, мне очень нравится. Я как будто иначе стал себя ощущать. Он по факту меня тренирует по личной программе, дает упражнения. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда, – сказал Голдобин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
