Дишковский о любимом игроке СКА: «Мерфи. Он находит выход из любых ситуаций. Даже под прессингом ищет передачу, чтобы шайба не уходила в никуда»

Никита Дишковский назвал Тревора Мерфи своим любимым хоккеистом в СКА.

Нападающий СКА Никита Дишковский назвал защитника Тревора Мерфи своим любимым хоккеистом в петербургском клубе.

Ранее стало известно, что защитник выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Из нашей команды я бы выделил Тревора Мерфи. Мой самый любимый игрок. Плохо, что его сейчас нет. Классный парень, отличный игрок. Мы все скучаем.

Он, как правило, не отбрасывается от шайбы. Даже под прессингом ищет передачу, чтобы шайба не уходила в никуда.

Находит выход из любых ситуаций, часто включается в атаку, подсказывает. Плюс у него шикарный бросок на топовом уровне», – сказал Дишковский.