Тянулин об обмене в «Ладу»: «В «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед»

Артур Тянулин высказался о переходе в «Ладу» из «Сочи».

– Расскажите, как проходит ваша адаптация в Тольятти?

– Все здорово. Коллектив у нас отличный, и меня здорово приняли. Что касается физической формы, то я чувствую себя комфортно: у меня было три недели, которые я посвятил индивидуальным тренировкам, еще находясь в Сочи.

– Насколько неожиданно для вас стал обмен в «Ладу»?

– Я не удивился, потому что не играл три недели и уже ожидал подобного.

Конечно, за три с половиной года в «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, и теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед, – сказал Тянулин.