  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тянулин об обмене в «Ладу»: «В «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед»
0

Тянулин об обмене в «Ладу»: «В «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед»

Артур Тянулин высказался о переходе в «Ладу» из «Сочи».

Нападающий «Лады» Артур Тянулин высказался о переходе в тольяттинский клуб из «Сочи».

– Расскажите, как проходит ваша адаптация в Тольятти?

– Все здорово. Коллектив у нас отличный, и меня здорово приняли. Что касается физической формы, то я чувствую себя комфортно: у меня было три недели, которые я посвятил индивидуальным тренировкам, еще находясь в Сочи.

– Насколько неожиданно для вас стал обмен в «Ладу»?

– Я не удивился, потому что не играл три недели и уже ожидал подобного.

Конечно, за три с половиной года в «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, и теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед, – сказал Тянулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртур Тянулин
logoЛада
logoСочи
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Десятков о 2:4: «Удаления предрешили исход матча. При игре «5 на 5» «Лада» моментами выглядела лучше, чем ЦСКА. Могу похвалить команду за характер»
16 декабря, 19:41
«Лада» обменяла Башкирова в «Сочи» на Тянулина
11 декабря, 11:24
Михайлов о 2:1 с «Салаватом»: «Может, хоккейный бог рассудил, что «Сочи» эта победа нужнее, и мы ее больше заслужили. Надеемся, Самсонов в ближайших матчах будет в строю»
19 ноября, 22:05
Главные новости
«Эдмонтон» поместил Джерри в список травмированных и вызвал Ингрэма из АХЛ
19 минут назад
Десятков об Алтыбармакяне: «Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться, они по темпераменту схожи»
37 минут назад
НХЛ. «Флорида» примет «Каролину», «Айлендерс» против «Ванкувера», «Колорадо» сыграет с «Виннипегом»
сегодня, 20:30
Голдобин о тренировках с Плотниковым: «Мне очень нравится, как будто иначе стал себя ощущать. Я не такая машина, как он, но стремлюсь туда»
сегодня, 20:55
Галлан о 2:4 от «Лады»: «Недоволен игрой «Шанхая». Думал, команда будет голоднее, нам нужны очки. Нужно, чтобы все 20 хоккеистов показывали себя в каждом матче»
сегодня, 20:19
Кадейкин о «Тракторе»: «У нас третий тренер уже, значит, не все в порядке. Надо уже понимать ответственность как игроков, так и общекомандную»
сегодня, 19:51
Кекяляйнен не отпустит Хелениуса в сборную Финляндии на МЧМ: «Решили, что Конста сосредоточится на игре здесь. Он близок к попаданию в НХЛ»
сегодня, 19:26
Разин о 7:4 с «Трактором»: «Бразильский хоккей нравится зрителям, наверное. Не сказал бы, что «Металлург» хорошо играл, Набоков подтаскивал команду»
сегодня, 19:14
«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей
сегодня, 19:01
КХЛ. «Лада» победила «Шанхай», «Трактор» уступил «Металлургу», «Сибирь» проиграла «Адмиралу»
сегодня, 18:51
Ко всем новостям
Последние новости
Маклюков о 7:4 с «Трактором»: «Встретились две мастеровитые команды, показали зрелищный хоккей»
9 минут назад
Харпур о 2:4 от «Лады»: «Очередное поражение. Все будто повторяется снова и снова, это разочаровывает. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать»
50 минут назад
Силантьев о 7:4 с «Трактором»: «Интересный матч получился, много голов. В обороне плоховато играли, есть над чем работать, но для этого регулярный чемпионат и нужен»
сегодня, 20:42
Десятков о 4:2 с «Шанхаем»: «Достаточно нервозная игра с нашей стороны, но неплохой хоккей показывали. Нам нужна была эта победа, чтобы ребята раскрепостились и поверили в себя
сегодня, 20:05
«Нефтехимик» и Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 19:37
Дишковский о любимом игроке СКА: «Мерфи. Он находит выход из любых ситуаций. Даже под прессингом ищет передачу, чтобы шайба не уходила в никуда»
сегодня, 18:51
Третьяк приедет на открытие площадки в Питкяранте: «Его имя – синоним победы и славы российского хоккея. Великий вратарь, перед талантом которого преклонялся хоккейный мир. Честь и гордость России»
сегодня, 17:51
Корешков о 4:7 от «Металлурга»: «Ожидали совсем другой результат. Не совсем все получалось, но маленько подтянемся и на выезде все будет по-другому»
сегодня, 17:28
Косолапов о 2:3: «Адмирал» преподал урок «Сибири» – в каждом матче надо работать на все сто процентов. Мы были не готовы психологически к первому периоду»
сегодня, 17:20
«Сибирь» расторгла контракт с Карой
сегодня, 16:49