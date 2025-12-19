Галлан о 2:4 от «Лады»: «Недоволен игрой «Шанхая». Думал, команда будет голоднее, нам нужны очки. Нужно, чтобы все 20 хоккеистов показывали себя в каждом матче»

Жерар Галлан выразил недовольство игрой «Шанхая».

Главный тренер «Шанхая » Жерар Галлан высказался о поражении в матче против «Лады» (2:4).

«Недоволен нашей игрой. Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки. Нам нужно быть лучше. Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей.

В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры. Сегодня мы не играли с той же интенсивностью.

Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14-15 недостаточно», – сказал Галлан.

«Лада» прервала серию из 5 поражений, обыграв «Шанхай». Команда Галлана проиграла 7 из 8 последних матчей