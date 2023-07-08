Есмантович о Федотове в ЦСКА: «Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Слова Дэйли не комментирую – нет смысла»

Президент ЦСКА призвал поздравить россиян в связи с контрактом Ивана Федотова.

высказался о заключении двухлетнего соглашения с вратарем.

«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать.

Все ли было сделано по регламенту со стороны ЦСКА? Абсолютно. Было затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее.

Все было проработано. Было письмо от федерации [хоккея России], было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу. В рамках обоснованной позиции послали в НХЛ», – сказал президент московского клуба.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».