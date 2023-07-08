Есмантович о Федотове в ЦСКА: «Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Слова Дэйли не комментирую – нет смысла»

Теги ЦСКА ФХР Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА призвал поздравить россиян в связи с контрактом Ивана Федотова.

Игорь Есмантович высказался о заключении двухлетнего соглашения с вратарем.

«Нас, россиян, надо поздравлять со сделкой! Я не комментирую слова Билла Дэйли. Нет смысла их комментировать.

Все ли было сделано по регламенту со стороны ЦСКА? Абсолютно. Было затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее.

Все было проработано. Было письмо от федерации [хоккея России], было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу. В рамках обоснованной позиции послали в НХЛ», – сказал президент московского клуба.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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10 комментариев

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HaLaVa666
Еще раз повторю, что хоккей у нас это олицетворение того, что в стране происходит. Коррупция, беспредел, кумовство и тд
+28
-2
+26
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fidgety_heart
Федотов будет играть за ЦСКА! Ура, товарищи! Все на Никольскую!
+9
-2
+7
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Ярик01
Ура, из денег госкомпании потратят 100 млн рэп, поздравляю, россиян.
Схожая гордость лишь если Сечин купит собачку или лошадку за эти деньги
+5
0
+5
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Издательство “Trust Me, Bro”
УРАААА, СПАСИИИИБОООО !!!!))) Хотя, стойте....
+4
0
+4
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Антон
Совсем берега потеряли, борзота. Нельзя такое оставлять безнаказанным. Что он вообще о себе возомнил?
+3
0
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Матрос Кот
НХЛ должно в знак благодарности усилить ЦСКА Овечкиным.
+2
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Дмитрий Раткович
Ответ HaLaVa666
Еще раз повторю, что хоккей у нас это олицетворение того, что в стране происходит. Коррупция, беспредел, кумовство и тд
РПЛ и РФС в туже калитку
+3
-1
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dmitrysomov
Ответ HaLaVa666
Еще раз повторю, что хоккей у нас это олицетворение того, что в стране происходит. Коррупция, беспредел, кумовство и тд
Хоккей - это олицетворение, но не так, как Вы описали. А так: общество работает на то, чтобы всё было правильно и по закону, и вдруг находится чей-то друг из окружения, который своими лапами влезает в нашу грядку и всё рушит. А общество у нас хорошее, как бы Есмантович нас, россиян, не пытался замазать в своём беспределе.
+3
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marshal .masha
Не надо сюда приплетать Россию и россиян, сами отвечайте за свои поступки . Вы вообще параллельны большинству общества
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