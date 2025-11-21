Овечкин о хет-трике с «Монреалем»: «Просто делаю свою работу. В этих голах большая заслуга Строума – он был неудержим»

Александр Овечкин о хет-трике: я просто делаю свою работу.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин прокомментировал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).

– Пару недель назад мы говорили о голевой засухе, а сейчас у вас результативная серия.

– Взлеты и падения иногда случаются. Порой достаточно забросить одну шайбу, и становится гораздо легче.

В сегодняшних голах большая заслуга Дилана Строума : выигранное вбрасывание, выход 2 в 1. Он был неудержим сегодня.

Я просто стараюсь делать свою работу и наслаждаюсь моментом. Никогда не знаешь, что будет дальше, – сказал Овечкин .

🔥 Хет-трик Овечкина – «Монреалю»! Он в десятке лучших бомбардиров в истории НХЛ