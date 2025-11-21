Мичков без очков в 3-м матче подряд: 1 бросок за 14:56 против «Сент-Луиса». У него 4+5 в 19 играх в сезоне
Матвей Мичков остался без очков в 3-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:2).
На счету 20-летнего россиянина 9 (4+5) баллов в 19 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 14:50.
Сегодня Мичков (14:56 – девятое время среди форвардов «Флайерс», нейтральная полезность) нанес 1 бросок в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости