Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с голевой серией из 4 матчей в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Прентайсу и Ягру
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).
40-летний россиянин продлил голевую серию до 4 игр (6 шайб на отрезке). Всего в сезоне у него 10 голов в 21 игре.
Овечкин стал 3-м игроком в истории лиги, кому удалось выдать серию из 4 подряд матчей с заброшенными шайбами в возрасте 40 или более лет.
Он присоединился к Дину Прентайсу (2 серии из 4 игр в 40 лет, 1972/73, «Миннесота») и Яромиру Ягру (2 серии из 4 игр в 40 лет, 2012/13, «Даллас»).
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы
