Маккиннон вышел на 2-е место по очкам в истории «Колорадо» и «Квебека» (1051), обогнав Штястны. Рекорд у Сакика – 1641 балл
Нэтан Маккиннон вышел на 2-е место по очкам в истории «Колорадо» и «Квебека».
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3), став первой звездой.
На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх, он лидирует в гонке бомбардиров.
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1051 (383+668) балл в 890 играх.
Маккиннон вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы («Колорадо» и «Квебек Нордикс»), обогнав Петера Штястны (1048 очков в 737 играх). Рекордом владеет Джо Сакик (1641 в 1378).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости