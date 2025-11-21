Маккиннон вышел на 2-е место по очкам в истории «Колорадо» и «Квебека» (1051), обогнав Штястны. Рекорд у Сакика – 1641 балл

Нэтан Маккиннон вышел на 2-е место по очкам в истории «Колорадо» и «Квебека».

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (6:3), став первой звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх, он лидирует в гонке бомбардиров.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1051 (383+668) балл в 890 играх.

Маккиннон вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории франшизы («Колорадо » и «Квебек Нордикс»), обогнав Петера Штястны (1048 очков в 737 играх). Рекордом владеет Джо Сакик (1641 в 1378).