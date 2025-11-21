Аскаров отразил 31 из 34 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» и 3 из 3 буллитов в серии. Победа – 6-я в 7 последних играх (95,2% сэйвов на отрезке)
Ярослав Аскаров отразил 31 из 34 бросков «Лос-Анджелеса», выиграл серию буллитов.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3 Б).
23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков «Кингс» в основное и дополнительное время. В серии буллитов он не пропустил ни разу, отбив броски Кори Перри, Адриана Кемпе и Тревора Мура.
Победа стала для Аскарова 6-й в последних 7 матчах (11 пропущенных шайб и 95,2% сэйвов на отрезке).
В 13 играх в сезоне у Ярослава 7 побед при 6 поражениях (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,97).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
