  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков. У него 36 баллов в 20 играх – за 20 лет лишь у Драйзайтля и Макдэвида было больше на таком отрезке
9

Маккиннон набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков. У него 36 баллов в 20 играх – за 20 лет лишь у Драйзайтля и Макдэвида было больше на таком отрезке

Нэтан Маккиннон набрал 2+1 с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3), став первой звездой. 

На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх. За последние 20 лет на таком отрезке сезона больше баллов набирали только Леон Драйзайтль (2021/22, «Эдмонтон», 40) и Коннор Макдэвид (2020/21, «Эдмонтон», 37). 

Маккиннон здесь делит 3-е место с 4 игроками, набиравшими по 36 очков – Даниэлем Альфредссоном (2005/06, «Оттава»), Петером Форсбергом (2005/06, «Филадельфия») и теми же Драйзайтлем (2019/20) и Макдэвидом (2021/22). 

В гонке бомбардиров в текущем сезоне Нэтан увеличил отрыв от идущего вторым Макдэвида (32 балла в 23 играх, 9+23) до 4 баллов. На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (31 в 21, 13+18). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoЛеон Драйзайтль
logoМакклин Селебрини
рейтинги
logoДаниэль Альфредссон
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
logoРейнджерс
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoСан-Хосе
logoПетер Форсберг
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Мухамадуллин забросил 1-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Бостоном». У него 2 броска, 4 блока и 2 потери за 17:06
40 минут назадВидео
НХЛ. «Баффало» был сильнее «Каролины», «Миннесота» победила «Виннипег», «Чикаго» уступил «Колорадо», «Сан-Хосе» обыграл «Бостон»
51 минуту назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Бостона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 7-я в 8 последних играх (95,5% сэйвов на отрезке)
52 минуты назад
Селебрини вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 34 очками в 23 играх, обогнав Макдэвида. Он сократил отставание от Маккиннона до 3 баллов
сегодня, 04:22
Валльстедт сделал 3-й шатаут в 8 играх в сезоне, новичок «Миннесоты» лидирует в НХЛ по их числу. У «Уайлд» 5 сухих побед – больше всех в лиге
сегодня, 03:22
Юров забил победный гол в матче с «Виннипегом», став 2-й звездой. У форварда «Миннесоты» 3+3 в 18 играх
сегодня, 01:31Видео
Капризов забил 13-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 27 очков в 23 матчах
сегодня, 01:18Видео
Свечников провел 500-й матч в НХЛ, не набрав очков против «Баффало». У форварда «Каролины» 158+218 и «плюс 41» за карьеру в регулярках
вчера, 21:09
Романов пропустит 5-6 месяцев из-за травмы, защитнику «Айлендерс» требуется операция. НХЛ не отстранила Рантанена за толчок Александра в борт
вчера, 20:42Видео
Рантанен отстранен на один матч, он не сыграет с «Эдмонтоном». Дисквалификация – автоматическая, за удаления до конца игр с «Калгари» и «Айлендерс»
вчера, 20:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» обыграл лидера Востока «Каролину» – 4-я победа в последних 5 играх. «Сэйбрс» ушли с последнего места в конференции, теперь там «Торонто»
4 минуты назад
«Айлендерс» одержали 7 побед в последних 9 матчах, из них 3 – сухие. Команда Руа идет на 2-м месте на Востоке
16 минут назад
Форвард «Бостона» Гики вновь догнал Маккиннона в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 17 шайб. За ними следуют Драйзайтль, Селебрини и Хорват с 14 голами
28 минут назад
«Колорадо» выиграл 9 матчей подряд – 7-я такая серия в истории клуба. Команда Беднара продолжает лидировать в НХЛ
сегодня, 03:58
38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года
сегодня, 03:46
«Миннесота» одержала 5 побед подряд, из них 3 – сухие. Команда Хайнса идет на 5-м месте на Западе
сегодня, 03:34
«Монреаль» подписал Тексье на год и 1 млн долларов. Ранее форвард из Франции расторг контракт с «Сент-Луисом», где получал 2,1 млн за сезон
сегодня, 03:10
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:30Тесты и игры
Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»
вчера, 21:26
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры