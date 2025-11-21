Маккиннон набрал 2+1 в матче с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков. У него 36 баллов в 20 играх – за 20 лет лишь у Драйзайтля и Макдэвида было больше на таком отрезке

Нэтан Маккиннон набрал 2+1 с «Рейнджерс» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (6:3), став первой звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 20 играх. За последние 20 лет на таком отрезке сезона больше баллов набирали только Леон Драйзайтль (2021/22, «Эдмонтон », 40) и Коннор Макдэвид (2020/21, «Эдмонтон», 37).

Маккиннон здесь делит 3-е место с 4 игроками, набиравшими по 36 очков – Даниэлем Альфредссоном (2005/06, «Оттава»), Петером Форсбергом (2005/06, «Филадельфия») и теми же Драйзайтлем (2019/20) и Макдэвидом (2021/22).

В гонке бомбардиров в текущем сезоне Нэтан увеличил отрыв от идущего вторым Макдэвида (32 балла в 23 играх, 9+23) до 4 баллов. На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (31 в 21, 13+18).